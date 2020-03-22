Новак Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вместе с женой Еленой пожертвовали на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 один миллион евро.

"Новак и Елена передали миллион евро, которые будут потрачены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, а также на другое медицинское оборудование", – сообщают сербские СМИ.

По последним данным минздрава Сербии, в стране заразились коронавирусом 457 человек, семеро скончались.