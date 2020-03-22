МВД: за дезинформацию о коронавирусе арестованы три человека

На территории страны продолжается применение необходимых мер социальной изоляции в связи с коронавирусной инфекцией. Как известно, в рамках этих мероприятий был установлен режим работы предприятий общественного питания до 15.00, приостановлена деятельность крупных торговых центров, проведение массовых мероприятий и собраний отложено. Об этом говорится в информации пресс-службы МВД.

Отмечается, что в некоторых городах и районах республики, в том числе в Баку, владельцы отдельных предприятий общественного питания пытаются продолжать свою деятельность после 15.00 часов, нарушая установленный режим работы для соответствующих объектов. Выявляются эти объекты и их владельцы, в их отношении принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства. Так, с 26 по 27 марта было выявлено 25 объектов общественного питания по республике, в том числе 10 в городе Баку, которые нарушали противоэпидемический режим. Владелец каждого из них оштрафован в административном порядке.

В то же время были установлены личности 15 человек, которые были приглашены в территориальные органы полиции за распространение дезинформации, которая может ввести население в заблуждение в связи с коронавирусной инфекцией. Такая информация распространялась ими в социальных сетях и приложении Whatsapp. После соответствующих расследований было вынесено 7 предупреждений, предъявлено 5 штрафов, в отношении 3 человек избрано решение об административном аресте.