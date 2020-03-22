В целях определения фактов заражения в стране в различных карантинных зонах предпринимаются соответствующие меры по обследованию 3485 человек.

В настоящее время в больницах специального режима под надзором врачей находятся 147 больных коронавирусом. Состояние 6 из них оценивается как тяжелое, 11 - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются среди лиц, прибывших в страну из-за рубежа, и по фактам передачи инфекции друг другу внутри страны. Кроме этого, уже начали фиксировать случи заражения инфекцией среди людей в различных регионах страны.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ущерба, который она может нанести, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет было запрещено выходить из дома, обеспечивается оказание социальных услуг одиноким лицам данной возрастной категории. Был ограничен въезд и выезд по городам Баку и Сумгаит, а также Апшеронскому району, за исключением автомобилей специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийно-восстановительных и спасательных служб, а также грузовые автомобили. Было запрещено гражданам собираться в группах более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульваре, в парках и других местах.

Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.