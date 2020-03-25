В Баку фальшивка о введении чрезвычайного положения
Распространяемый в социальных сетях документ от имени заместителя начальника Главного управления полиции Баку Теймура Гаджиева является фальшивкой. Об этом заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.
Он отметил, что в настоящее время правоохранительные органы реализуют вопросы, вытекающие из требований особого карантинного режима.
«Эта информация, распространяемая в соцсетях – ложь. Я призываю граждан не верить неофициальной информации», - заявил представитель МВД.
Отметим, что в соцсетях распространяется документ от имени заместителя начальника Главного управления полиции Баку Теймура Гаджиева, в котором говорится о том, что с 06:00 28 марта запрещается движение личных автомобилей и выход людей из дома.