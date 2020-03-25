В Азербайджане с 00:00 29 марта усиливается особый карантинный режим. Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно решению Оперативного штаба, время работы Бакинского метрополитена определено с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 20:00

За исключением супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, в период особого карантинного режима во всех торговых объектах приостановливается обслуживание клиентов на месте, разрешается неограниченная доставка и онлайн-продажи.

Кроме этого, запрещается вход во все парки, бульвары и другие места массового скопления людей.

Согласно решению штаба, 29 марта с 00:00 приостанавливается работа всех объектов общепита по обслуживанию клиентов на местах. Рестораны, кафе и чайные дома смогут обслуживать клиентов исключительно на вынос.