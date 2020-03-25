Число зараженных коронавирусом в Турции выросло больше, чем в два раза за одну ночь. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, передает Reuters.

Сейчас в Турции 5698 зараженных коронавирусом, в то время как вчера сообщалось о 2069 случаях инфицирования.

В мире выявлено свыше 543 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 125 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.