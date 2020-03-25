$2 триллиона на поддержку экономики США

Это крупнейший за всю историю США пакет мер по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет мер в размере $800 млрд.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека. Как отметил Трамп, законопроект, в частности, предусматривает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц. Как отметил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, таким образом совместно с предпринятыми Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, действиями в американскую экономику "вольют $6 трлн", что составляет около 30% ВВП.

Пакет предусматривает выделение около $500 млрд в виде кредитов и помощи для крупных компаний при условии, что они не будут выкупать собственные акции и удержат большую часть сотрудников. Авиакомпании имеют право на получение субсидий в обмен на предоставление правительству участия в акционерном капитале. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

Законопроект предусматривает финансирование, позволяющее властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на $600 до 31 июля. Пакет также включает $340 млрд в виде дополнительного финансирования мер властей штатов по борьбе с коронавирусом. Более $117 млрд будет выделено на больницы и оказание медицинских услуг ветеранам.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на $100 млрд. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение $8,3 млрд на сдерживание распространения пандемии. Белый дом и Конгресс уже приступили к обсуждению четвертой инициативы.