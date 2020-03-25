Национальный бренд Azerbaijan Kelagayi присоединился к поддержке медицинских работников, принимающих активное участие непосредственно в борьбе с COVID 19. Женщинам-врачам пункта скорой помощи №8 Ясамальского р-на г. Баку преподнесли в дар яркие келагаи.

В эти непростые дни, как и для нашей республики, так и для всего мира в целом, национальный бренд Azerbaijan Kelagayi от всей души хочет поблагодарить людей, которые первыми принимают удар и на передовой сражаются за здоровье граждан.

Издревле известно, что шелк благодаря белковой структуре обладает способностью предотвращать размножение патогенных микробов. Пусть келагаи - наше национальное достояние, в который мастера-келагаи посредством узоров вложили силу, красоту природы и верность традициям, оберегают вас, принесут вам здоровье и придадут сил!

Контактный номер онлайн доставки: +994502180703.

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