Турция прекратила авиасообщение с другими странами

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что Турция прекращает авиасообщение с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

"Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается в первую очередь 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации.

Он добавил, что 42 человека в стране излечены от коронавируса, 344 находятся в реанимации.

Ранее турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань, парикмахерских, спортзалов, парков, торговых центров (кроме продуктовых супермаркетов), а также о запрете всех массовых мероприятий, в том числе коллективных молитв в мечетях. Гражданам старше 65 лет было запрещено покидать свои дома.