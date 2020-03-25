В России разработали прототипы вакцин от коронавируса

Готовую к применению вакцину ожидается получить не ранее чем через 11 месяцев, отметила она. Над разработкой лекарства трудятся два центра ФМБА. Для увеличения эффективности агентство перешло на трехсменный график работы.

Ранее сообщалось, что в Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, которые продолжатся до 31 декабря. За это время создатели вакцины рассчитывают определить ее эффективность и выявить возможные побочные эффекты. Кроме того, они надеются узнать, образуются ли в организме антитела против S-белка коронавируса SARS-CoV-2.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.