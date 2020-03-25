Россия предложила ООН меры по борьбе с коронавирусом

Москва предложила Генассамблее ООН принять декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте российского торгпредства при организации, сообщает РИА Новости.

В документе перечислены следующие меры: признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией; договориться о сотрудничестве государств для выработки стратегии по лечению COVID-19; оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам; отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН; бороться с финансовыми спекуляциями с товарами первой необходимости; признать необходимость распространения достоверной и научно обоснованной информации о пандемии.

Российская делегация приступила к сбору комментариев по этой инициативе.