Леонид Швец, автор haqqin.az 01:25

По мере того, как эпидемия набирала обороты, в новостях все чаще стали появляться имена знаменитостей – актеров, спортсменов, политиков. Но, пожалуй, сообщение о заражении премьер-министра Британии Бориса Джонсона вывело ситуацию на качественно новый уровень. Все-таки пока болезнь обходила первых лиц государства.

Британии вообще «везет» на элитные заражения. Всех потрясла новость, что коронавирус обнаружили у принца Чарльза, нынешнего наследника короны. Естественно, возникли опасения относительно состояния здоровья 93-летней королевы Елизаветы Второй, но с ней, тьфу-тьфу, все в порядке. Зато болеет министр по вопросам безопасности пациентов, предупреждения самоубийств и психического здоровья 62-летняя Надин Доррис. Совсем рядом прошла зараза с главой канадского правительства Джастином Трюдо: болеет его жена Софи, премьер управляет страной из изоляции. Похожая ситуация у премьер-министра Испании Педро Санчеса, инфицирована первая леди – Бегония Гомес. Вынуждена была самоизолироваться канцлер Германии Ангела Меркель: коронавирус нашли у ее врача. Сама фрау Меркель прошла тестирование успешно. В окружении бразильского президента заболели множество людей, от личного водителя до пресс-секретаря, но сам Жаир Болсонару бодр и здоров и призывает бразильцев не верить в эпидемию. Кстати, случаи заражения среди близких Болсонару людей обнаружились вскоре после того, как в составе официальной делегации они все побывали в гостях у Дональда Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Трампа вроде пронесло. Правда, болеет сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, а несколько других членов верхней палаты Конгресса, которые с ним общались, находятся под наблюдением. Заразился муж Эми Клобушар, сенатора от Миннесоты, которая совсем недавно сняла свою кандидатуру с участия в президентской гонке.

В Европе заражены оказались командующий Вооруженными силами Польши Ярослав Мики, министр культуры Франции Франк Ристер, глава итальянской Демократической партии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти, бывший генсек НАТО Хавьер Солана. В Австралии слег министр внутренних дел Питер Даттон. Совсем плохо дело в Иране: болеют министр промышленности и торговли Реза Рахмани, министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, первый вице-президент страны Эсхак Джахангири, вице-министр здравоохранения Ирадж Харирчи и вице-президент по вопросам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Свежая новость из Украины, коронавирус подхватили начальник полиции Киева и заместитель министра внутренних дел Андрей Крищенко и бывший глава СБУ Валерий Хорошковский. В России, как подтвердил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, болен один из сотрудников администрации Владимира Путина. В актерской среде первым шума наделал Том Хэнкс, умудрившийся заболеть вместе с женой - актрисой Ритой Уилсон во время пребывания в Австралии. Сейчас супруги уже выздоровели. Выздоравливает и украино-российская звезда Голливуда Ольга Куриленко. Неожиданно коронавирус подхватили сразу двое актеров, известных по съемкам в «Игре престолов»: рыжий норвежский гигант Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда, и британка Индира Варма, исполнившая роль Элларии Сэнд. Злая ирония проявилась в том, что инфекция свалила Харви Вайнштейна, голливудского продюсера, отбывающего 23-летний срок за сексуальное насилие по отношению к актрисам. В мире музыки свои потери. Болен легендарный тенор Пласидо Доминго. Коронавирус нашли у солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна и клавишника группы Bon Jovi Дэвида Брайана. В больнице Лев Лещенко с женой, который до госпитализации побывал на нескольких вечеринках, где присутствовал российский музыкальный бомонд, и на телепередачах, так что можно ожидать новые имена в списке российских звезд с коронавирусом.