Беседовал: Джейхун Наджафов 01:50

Власти Ирана выступили с тревожным заявлением о второй волне вспышки COVİD19. Пока там и первая вспышка вроде как не иссякла, а пресс-секретарь правительства Али Рабии уже сообщает, что новая волна заболевания обусловлена тем, что большинство граждан страны проигнорировали меры по предупреждению распространения инфекции во время празднования Новруз байрам. Однако правительство Ирана «из соображений нецелесообразности» почему-то закрыло только что развернутый госпиталь организации «Врачи без границ» Medecins Sans Frontieres (МSF) . Одновременно президент Роухани на заседании правительства анонсировал «более строгие» общенациональные меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса. По его словам, предусматривается «социальное дистанцирование» и другие шаги, «потому что Иран может столкнуться с новой волной болезни в предстоящие дни». Глава ИРИ пообещал взять под контроль также и новую волну коронавируса. О том, что за «новая волна» COVID19 накатывает на Иран, из которого, собственно, вирус попал в Азербайджан, Ирак, Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, ОАЭ, Канаду, Пакистан, Грузию, Эстонию, Новую Зеландию, Беларусь, Катар и Армению, в беседе с haqqin az заявила и известный иранист, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Елена Дунаева.

- В Иране при официальных более двух тысячах новых случаев заражения, общем количестве заболевших в 27 тысяч и более двух тысячах умерших от коронавируса предупреждают о новой волне СOVİD19. Не является ли это признанием полного поражения иранского руководства в борьбе с болезнью и что новая ее волна накроет мир с юга? - Вся ситуация о реактивном распространении коронавируса в Иране свидетельствует о неэффективности системы управления, которую усложняет борьба политических элит внутри власти. Этот фактор оказывает крайне негативное влияние на экономическую политику и другие сферы жизни страны. Вся полнота власти в руках духовного лидера аятоллы Хаменеи. А у президента Хасана Роухани при этом явная нехватка полномочий, которые во многом ограничиваются со стороны духовного руководства, что в полной мере проявилось во время вспышки СOVİD19. Правительство не может полностью взять управление ситуацией в свои руки. Что касается законодательной власти Ирана, то новый парламент находится в переходном состоянии, когда старый Меджлис передает свои полномочия, а новый состав депутатов приступит к работе только в мае этого года. К этому надо прибавить снижение авторитета и ослабление позиций иранского парламента за последние 10 лет. Единственная сила, которая может взять ситуацию в свои руки и контролировать положение в стране, это армия и КСИР. Поэтому, помимо штаба правительства по борьбе с распространением коронавируса, было создано специальное командование для противодействия COVİD19. И только благодаря военным в преддверии Новруз байрамы удалось начать какие-то карантинные действия. По-видимому, никто из гражданской власти не захотел взять на себя миссию объявить полный карантин, который безотлагательно требуется сегодня ИРИ.

- Однако при этом многие видео демонстрируют, как толпы фанатиков прорывают кордоны растерянных полицейских и проходят в мечети и к шиитским святыням, чтобы совершить моленья. Почему КСИР оказался не способным остановить массовые выезды из региона в регион во время эпидемии и теперь все начинается заново? - Дело в том, что большинство в высшей шиитской верхушке, в частности аятолла Узма, поддержали решение о закрытии шиитских святынь и прекращение массовых пятничных намазов. Но шиитское духовенство не имеет строго иерархического подчинения, как в православной и католической церкви. Оказывается, некоторые шиитские духовные лица призывали верующих собраться, молиться и уповать на Всевышнего. Подобные действия в нынешней эпидемической ситуации смертельно опасны. Кстати, такие примеры есть и в православной церкви. Попытки прорыва в шиитские святыни в Куме и других городах совершили наиболее консервативные, радикальные религиозные силы, уповая на то, что массовые моленья могут помочь от вспышки эпидемии коронавируса. Сказывается недоработка правительства и Министерства здравоохранения, которые пасуют перед натиском инфекции. Другой момент - это большая приверженность иранцев традициям. Это касается, например, Новруза – мало кто отменил поездки, общение, выезды на природу и др. В этом случае общество столкнулось с очень большой угрозой, и тут властям нужно было применить жесткие меры. К организованной прогрессивно мыслящей и современно ориентированной частью общества кампании в социальной сети – «Остаемся на Новруз дома» прислушались средний класс, интеллигенция. Но традиционные слои общества не последовали призыву.

И духовенство не смогло осознать необходимость самоизоляции и призвать к этому свою паству. К сожалению, крайне необходимые строгие меры карантина, которые сейчас осуществляются в Италии, Испании, до сих пор в Иране не приняты. Более того, у простых иранцев возникло большое недоверие к властям. Это связано и с тем, что власти долго не сообщали о вспышке коронавируса в стране. И теперь иранцы немало информации об эпидемии и необходимых мерах воспринимают как фейк со стороны государства. Люди считают, что правительство решило таким образом воспрепятствовать их нормальному существованию. Мол, они специально запугивают народ, чтобы население меньше тратило деньги, меньше развлекалось и больше, условно говоря, молилось. Вплоть до середине февраля этого года правительство призывало иранцев не беспокоиться по поводу COVİD-19, а духовный лидер говорил, что все это происки врагов, биологическое оружие США, которым хотят запугать иранский народ. Соответственно Хаменеи отказывается от американской помощи и сворачивает программу госпиталей «Врачи без границ». Эта организация не раз оказывала помощь Ирану и была приглашена правительством, но власти приказали свернуть госпиталь во втором наиболее пострадавшем от коронавируса после Кума городе - Исфахане. Свернута программа по строительству в 6 провинциях госпиталей, укомплектованных врачами-реаниматологами MSF («Врачи без границ») и местным медицинским персоналом, оборудованных комплексом аппаратов и систем для лечения критически больных пациентов. Такие госпитали MSF работают в Италии, Франции и Бельгии. - Понятно, что иранцы одержимы религиозной идеологией, но как насчет инстинкта самосохранения? Ходят слухи, что некоторые члены иранского духовенства перебрались на остров Киш, где температура воздуха постоянно +25 градусов. Кто-то убедил их, что коронавирус неустойчив к теплой погоде и они перебрались ближе к экватору… - Иран в течение последних десяти лет из-за санкций не имеет свободного доступа к международной финансовой системе. Эта сложность вызвала определенные проблемы в закупке медицинского оборудования, лекарств, средств защиты от инфекции и пр. В последнее время через Швейцарию заработал канал помощи Ирану. То есть Иран за счет своих валютных средств в европейских банках может закупить медоборудование и лекарства. Но этот канал финансирования имеет ограниченную сферу и закупки требуют времени для согласования. В то же время Иран запросил 5 млрд долларов кредита у МВФ для борьбы с коронавирусом. Но тут проблема в том, что из-за острого противостояния между умеренно-либеральными и радикально-консервативными силами в иранской власти страна не присоединилась к резолюции Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) и попала в «черный список» этой организации. Так что пока неясно, как это отразится на финансовых возможностях страны.