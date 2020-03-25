Замедление эпидемии коронавируса в Бельгии

Из-за коронавируса в Бельгии погибли 289 человек, заражены 7284, при этом за последние сутки число новых случаев заражения подскочило на 1049, передает телеканал RTBF.

Премьер страны Софи Вильмес заявила, что распространение вируса по стране замедляется, однако отменять режим всеобщей изоляции пока преждевременно.

«Ученые сообщили нам, что рост эпидемии замедляется, это хорошая новость. Но пока рано говорить с уверенностью, что эпидемия под контролем. Мы только в начале пути, если мы сейчас остановимся, результаты будут драматическими», — отметила она.

Национальный карантин будет действовать, как минимум, до 19 апреля с возможностью продления до 3 мая. Для нарушителей изоляции предусмотрены строгие наказания.

Эпидемия охватила уже 201 страну мира, положительный диагноз подтвержден у 509 164 человека. Жертвами новой болезни стали уже более 23 тыс. человек, большинство из которых — в Италии и Испании.