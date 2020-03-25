Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 02:34

Так судьба распорядилась, что когда-то мне пришлось радикально поменять место жительства. Я еще в начале 80-х годов прошлого века оказался в Риге, обзавелся семьей. Моя родная сестра Ольга вот уже много лет живет в Финляндии, недалеко от города Турку. Когда-то ее местом работы был нефтеперерабатывающий комбинат под Санкт-Петербургом. Потом она вышла замуж и переехала в Финляндию. Работала в лаборатории на нефтеперерабатываюшем заводе Neste Oil. Профессиональный химик-технолог. С прошлого года ее новое место работы — медицинское предприятие по разработке препаратов для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мой зять, ее муж Тойво — тоже инженер, работает в строительной фирме. Обоим за 60, в условиях коронавируса чувствуют себя пока неплохо. Хотя Тойво в разговоре со мной недавно сказал, что все же тревожней становится.

Каждый день, проезжая мимо крупнейшей в Европе судоверфи «Вяртсиля», специализирующейся на строительстве океанских паромов, он видит, что темпы производства там практически остановились. По его словам, там были заняты несколько тысяч работников из 30 стран мира. Сейчас судоверфь переживает не лучшие времена. Я вспомнил, что такая же ситуация была в 2009 году, когда я приезжал к сестре в гости. Мы тогда тоже ехали мимо верфи, и Тойво, показывая мне издалека корпуса заложенных в доках судов, говорил о замораживании нескольких крупных заказов - гигантских круизных лайнеров. Коронавирус изменил не только экономическую ситуацию, но и разрушил множество личных планов. Тойво должен был в июне лететь в Канаду, где живет его сын от первого брака с семьей. Но на днях он был вынужден сдать билет и отказаться от полета, так как авиакомпания Finnair отменила все рейсы из страны до 30 июня. Рассказывая о повседневной жизни, мой зять говорит, что, выезжая каждый день утром на работу, он видит все тот же поток автотранспорта, что и до коронавируса. Есть и плюс: горючее подешевело на 25 евроцентов. В магазинах народу не стало меньше. Сам он закупок чрезмерных не делает. Из обиходного — запасся кофе любимого сорта. Маски не покупал пока. Вернее, приобрел месяц назад пачку этих изделий и послал другу в Германию, который, по словам Тойво, «паникует». В Финляндии, как и в соседних странах, кое-где закрыты рестораны, кафе, но не все. Ограничено количество людей, которые могут собираться в одном месте: «больше трех не собираться». Но, в целом, ситуация и модель поведение властей, говорит он, похожа на шведскую (об этом мы писали неделю назад).

Что касается его места работы, там провели опрос, кто из работников хочет уйти в отпуск раньше планируемого. Мой зять в нем не участвовал, так как по закону ему не имеют права предлагать такой вариант — в декабре текущего года он в свои 65 лет пойдет на пенсию. Моя племянница Валерия живет в Норвегии. Уже две недели вся семья сидит дома на карантине. Выходят только за покупками и с двумя дочерьми на прогулку. Дети в Норвегии, после недельных каникул, с понедельника учатся посредством интернета — учителя присылают им каждый день задания. У всех школьников там обязательно есть Ipad, и все уроки делаются с его помощью. Кстати, такая же система действует и в Латвии. Правда, задания получают на мобильный телефон. Мои старшие внуки учатся точно так же - удаленно, из дому. Город Бодё, недалеко от Полярного круга, по словам Валерии — город-привидение, пуст, как и другие города этой страны. Запрещено собираться на прогулки более чем 5 человек, установлена так называемая социальная дистанция в общественных местах 1,5-2 метра. Службы в лютеранских храмах давно проходят только с помощью видеотрансляции. Обряды конфирмации (повторного крещения подростка в сознательном возрасте — прим.авт.), намеченные на май, отменены.

По словам Валерии, власти избрали своеобразную стратегию борьбы: задавить вирус на севере страны, куда направлены главные усилия, а на юге планомерно распределить заражение, чтобы больницы справлялись с количеством зараженных. Срок действий при таком подходе властями Норвегии определен — пока до 13 апреля. В связи со всей ситуацией семья Валерии не отправится на традиционные пасхальные выходные в Финляндию, к моей сестре. Для такого визита придется ждать лучших времен. А пока и сама Валерия и ее муж Томас работают сидя дома у компьютера, благо, работодатель дает мой племяннице такую возможность, а глава семьи является владельцем фирмы и режим устанавливает сам. Муж одной из моих дочек Виктор успел вылететь последним рейсом в Норвегию на место работы по контракту. Теперь неясно, когда он сможет прилететь к семье. Виктор — профессиональный повар и ресторанный менеджер. Еще месяц назад ничего не предвещало такого поворота событий, он готовился к открытию ресторана на крупном горнолыжном курорте после реконструкции. Прилетев на место, он был вынужден сразу отправиться на 14-дневный карантин и сидеть в четырех стенах. Сезон на курорте закрыт раньше времени. Опустели отели и гостевые дома. Обычно такие гостевые домики, которые частные владельцы сдавали лыжникам, приносили хороший доход. Здесь размещались до 30-40 тысяч отдыхающих. Теперь эта сфера бизнеса практически рухнула. Закрылись рестораны, кафе, тренажерные залы. Не работают банки. В магазинах и аптеках наличные деньги не принимают — в ходу только банковские карты. Когда он сел в поезд, чтобы доехать до места работы из аэропорта, водитель отказался принимать у него наличные. Сказал — сегодня можете ехать бесплатно. Из плюсов, по наблюдению Виктора: в норвежских парках и на велодорожках стало гораздо больше занимающихся спортом. В Норвегии очень сильная социальная защита работающих. Во время вынужденной безработицы мой зять получает неплохое пособие. Вскоре государство вернет ему переплаченные налоги за прошлый год. Норвежские власти заплатят ему также пособие на детей, живущих в Латвии, из расчета 200 евро в месяц. А дочери - сумму в 150 евро в месяц выдаст латвийское государство. Такие выплаты будут производиться до достижения детьми 18 лет.