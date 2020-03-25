Отдел спорта 02:47

Шумиха вокруг приостановки турнира претендентов по шахматам продолжается. Многие шахматисты поддержали азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова, который изначально отказался от участия в соревновании.

Напомним, что в начале марта Раджабов обратился в ФИДЕ с просьбой перенести турнир претендентов из-за распространения коронавируса в мире. Международная федерация Теймуру отказала, и тогда он снялся с турнира. Решением ФИДЕ азербайджанского шахматиста заменил француз Максим Вашье-Ляграв. Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, однако после 7-го тура был приостановлен из-за того, что Россия запретила все полеты за пределы страны и для того, чтобы иностранные шахматисты могли вовремя улететь в свои страны. Сроки проведения второй половины соревнования ФИДЕ объявит позже. По сути, в целом Теймур оказался прав. В таких условиях начинать турнир было неправильно. Теперь он хочет, чтобы ФИДЕ нашла способ вернуть его в турнир, так как его прогнозы, в принципе, оказались верными. Федерация придумывать что-то для возвращения Раджабова не намерена.

С Раджабовым согласны многие его коллеги. Так, российский гроссмейстер Сергей Карякин написал в своем Твиттере: «Надеюсь, что ФИДЕ хотя бы извинится и попробует найти компромисс с Раджабовым, который потратил огромное количество времени и денег на подготовку к важнейшему турниру жизни. И помимо этого, полностью разрушено логическое течение турнира, ведь продолжи его сейчас или проведи его через несколько месяцев, результат может быть диаметрально противоположным. Турнир, которого два года ждали все любители шахмат, оказался полностью дискредитированным. ФИДЕ может сколько угодно называть свое полузаконное решение проводить турнир героическим, хотя после указа Минспорта о приостановке всех соревнований на территории РФ, было очевидно, что турнир не нужно было начинать. Теперь по факту имеем несправедливо отстраненного Раджабова».