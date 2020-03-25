Борьба с коронавирусом, без паники и научно заметки нашего автора
В Эстонии один из самых больших показателей зараженных Covid-19 на миллион жителей (на 27 марта - 575 случаев, 37 за последние сутки). Однако, несмотря на это, по мнению известных экспертов, это государство меньше всех паникует в условиях пандемии. Как это удается?
Эстония рассчитывает не только на методы немедленного реагирования - «тут и сейчас», но прежде всего, мыслит более методами будущего, в отличие от большинства других стран мира, которые действуют по принципу — «пришла беда - отворяй ворота».
Пока власти многих стран думал и закрытии учреждений культуры, кино, театров, отмене массовых мероприятий, власти Эстонии уже 12 марта (впрочем, как и Латвия) объявили чрезвычайную ситуацию. Таким образом правительство этой страны продемонстрировало решимость преодолеть распространение опасного вируса, посчитав жесткие меры наиболее эффективными.
Сутки спустя правительство Эстонии правительство организовало хакатон (марафон инновационных идей) Hack The Crisis. Откликнулись и приняли участие 27 стартапов, которые в течение двух дней представляли свои инновации в области преодоления пандемии. Организаторы, предлагая принять участие в этом соревновании умов, писали: «Не останавливайтесь ни перед чем, думайте о том, если бы вам предстояло полететь на Луну». Пять лучших идей могли рассчитывать на гранты в размере 5 тысяч евро.
Каков же был эффект? Возникли идеи устройств, распознающих рискованные жесты, например, прикосновение к лицу. Два стартапа придумали программирование, благодаря которому нуждающиеся, связывались бы с волонтерами, которые могли бы прийти им на помощь.
Еще одной идеей была аппликация, служащая фирмам во временном трансфере работников. Например, люди, занятые в туризме, могли бы на время кризиса работать, скажем, в торговле.
Несомненно, конечно, все должно быть согласовано с правовой системой государства и соединено с соответствующей электронной платформой.
Но это далеко не все. В апреле Эстония запускает акселератор стартапов, занимающихся проектами для всего мира в час кризиса и после того, как он пройдет.
Этот проект возникает в сотрудничестве с Европейской комиссией и организацией Mistletoe из Сингапура. Во главе инициативы стоит президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая одновременно будет одним из лекторов, бесплатно преподающих 100-часовой цикл лекций. Они будут доступны с помощью аппликаций Zoom, Slack и ClassDo.
Все, что делает сейчас Эстония — неслучайно. Эта страна стала цифровым сообществом, такую культуру она выращивала в течение 20 лет. Здесь еще в 2000 году была внедренная электронная подпись частного лица или предпринимателя, рукописной. В этом Эстония опередила Евросоюз на 16 лет.
Кроме того, еще в 2007 году в Эстонии впервые прошло электронное голосование на выборах. Здесь значительно упрощена бюрократия процедур. Только три случая общения с государством требуют физического присутствия:
регистрация брака, развод и передача права собственности на недвижимость. Все остальное — эмиграция, смена места жительства, оплата налогов производятся он-лайн.
Эстонцы являются лидерами и в «электронной науке», оставив далеко позади такую страну, как Германия.
Интересно, что еще в конце 80-х годов эстонские диссиденты обменивались информацией о том, как изменится мир после распада СССР. При этом огромную роль играл позже ставший президентом Тоомас Хендрик Ильвес. Он родился в Швеции, учился в Соединенных Штатах. В лицее Нью-Джерси изучал программирование, а заодно работал психологом и журналистом. Уже в 90-х, став гражданином Эстонии, он высказал идею по созданию компьютерного центра с доступом к интернету.
А саму идею ему подсказало то, что эстонцы могли свободно слушать финское радио и смотреть финское телевидение.
Действительно, я помню, что в центре Таллинна в 1982 году в гостинице «Олимпия» можно было смотреть программы телевидения Финляндии, а также знаменитые западные сериалы. Окно свободы, каким в Эстонии вначале было ТВ северного соседа, распахнулось с появлением интернета. И эстонцы успешно воспользовались этим, шагнув дальше всех по пути новых цифровых технологий.