Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 04:09

В Эстонии один из самых больших показателей зараженных Covid-19 на миллион жителей (на 27 марта - 575 случаев, 37 за последние сутки). Однако, несмотря на это, по мнению известных экспертов, это государство меньше всех паникует в условиях пандемии. Как это удается? Эстония рассчитывает не только на методы немедленного реагирования - «тут и сейчас», но прежде всего, мыслит более методами будущего, в отличие от большинства других стран мира, которые действуют по принципу — «пришла беда - отворяй ворота».

Пока власти многих стран думал и закрытии учреждений культуры, кино, театров, отмене массовых мероприятий, власти Эстонии уже 12 марта (впрочем, как и Латвия) объявили чрезвычайную ситуацию. Таким образом правительство этой страны продемонстрировало решимость преодолеть распространение опасного вируса, посчитав жесткие меры наиболее эффективными. Сутки спустя правительство Эстонии правительство организовало хакатон (марафон инновационных идей) Hack The Crisis. Откликнулись и приняли участие 27 стартапов, которые в течение двух дней представляли свои инновации в области преодоления пандемии. Организаторы, предлагая принять участие в этом соревновании умов, писали: «Не останавливайтесь ни перед чем, думайте о том, если бы вам предстояло полететь на Луну». Пять лучших идей могли рассчитывать на гранты в размере 5 тысяч евро. Каков же был эффект? Возникли идеи устройств, распознающих рискованные жесты, например, прикосновение к лицу. Два стартапа придумали программирование, благодаря которому нуждающиеся, связывались бы с волонтерами, которые могли бы прийти им на помощь. Еще одной идеей была аппликация, служащая фирмам во временном трансфере работников. Например, люди, занятые в туризме, могли бы на время кризиса работать, скажем, в торговле. Несомненно, конечно, все должно быть согласовано с правовой системой государства и соединено с соответствующей электронной платформой. Но это далеко не все. В апреле Эстония запускает акселератор стартапов, занимающихся проектами для всего мира в час кризиса и после того, как он пройдет. Этот проект возникает в сотрудничестве с Европейской комиссией и организацией Mistletoe из Сингапура. Во главе инициативы стоит президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая одновременно будет одним из лекторов, бесплатно преподающих 100-часовой цикл лекций. Они будут доступны с помощью аппликаций Zoom, Slack и ClassDo.