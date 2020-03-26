Число больных коронавирусом в мире превысило 600 тысяч

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers, а также данные проекта университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 11:50 по московскому времени в мире зафиксировано 600 863 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США — 104,3 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — 81,4 тысячи.

Число летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет почти 27,4 тысячи. Около 133,4 тысячи человек вылечились.