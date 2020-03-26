Ипотеке в США предрекли крах. Если Федеральная резервная система (ФРС) не поможет с экстренными займами, то должники, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, не смогут вовремя платить по жилищным кредитам. Об этом пишет Politico.

Конгресс США не включил в список мер поддержки помощь ипотечной отрасли, даже несмотря на то, что власти потребовали от таких компаний предоставить домовладельцам отсрочку до года по жилищному кредиту. В то время как обычных граждан временно освободили от платежей по ипотеке, представители отрасли по-прежнему обязаны переводить деньги страховщикам и инвесторам.

Как правило, ипотечная компания может держаться на плаву с несколькими должниками, однако теперь в категорию неплательщиков попали от 25 до 50 процентов заемщиков в связи с эпидемией коронавируса. По словам одного из представителей отрасли, если 25 процентов должников не смогут внести платежи, то компаниям потребуется около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть всю сумму.