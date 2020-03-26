Однако не уточняется, о возобновлении какой профилактической вакцинации идет речь, и когда была первая. До начала пандемии коронавируса или в момент его распространения.

В соответствии с распоряжением Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в Пекине в полном объеме была восстановлена работа по профилактической вакцинации населения, возобновили производство изготовители вакцин, сообщает Turan со ссылкой на Синьхуа.

Ранее агентство Turan сообщало, что в январе была разработана вакцина, которая проходила испытания на животных. В ходе работы был учтен опыт по созданию вакцины против вируса Эбола.

По сообщению www.globaltimes.cn, во второй половине марта началось испытание на людях. Участники проекта при вакцинации были заражены вирусом. Им ввели антитела, после чего над добровольцами установили контроль, задача которого - выявить, приобрели ли эти люди иммунитет к вирусу.

Для проведения тестов создали три группы, каждая из которых будет состоять из 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет, все из города Уханя. Они были помещены на двухнедельный карантин, а затем в течение полугода врачи планируют наблюдать, как их организм реагирует на сыворотку.

Ми Фэн, представитель Национальной комиссии по здравоохранению и здравоохранению и заместитель директора Департамента общественной информации, заявил на пресс-конференции Объединенного механизма по предупреждению и контролю Государственного совета 28 марта, что 27 марта в Китае было подтверждено 54 новых случая, причем все они были импортированы. В 20 провинциях и производственном и строительном корпусах Синьцзяна в течение более 28 дней не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заболевания, еще в 6 провинциях в течение более 14 дней.

Еще в начале февраля информированный китайский источник сказал агентству Turan, что проблема пандемии коронавируса в Китае будет практически решена к середине апреля. Как показывают результаты, все идет к этому.