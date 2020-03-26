Назван новый признак заражения коронавирусом

Одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией может быть конъюнктивит. Об этом сообщается на сайте Американской академии офтальмологии.

Американские врачи ссылаются на данные китайских коллег, согласно которым конъюнктивит был диагностирован у каждого 30-го пациента с COVID-19. Всего воспаление слизистой оболочки глаза было выявлено у более чем тысячи зараженных китайцев, отмечают в академии.

Помимо конъюнктивита, у потенциально зараженных должен присутствовать какой-либо другой симптом коронавируса: кашель, одышка, лихорадка.

«Из-за пандемии COVID-19 все офтальмологи должны прекратить предоставление любого лечения, кроме неотложной помощи», — говорится в рекомендациях членов Американская академия офтальмологии.