ОАО "Азерэнержи" принимает профилактические меры на своих стратегически важных предприятиях. Как сообщили в компании, которая работает круглосуточно и не прекращает производство или передачу электроэнергии ни на секунду, принимаются срочные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Поскольку энергосистема относится к разряду жизненно важных направлений и считается специфической областью, очень важно защищать здоровье специалистов, инженеров, системных операторов и других работников отрасли. С этой целью принимаются все необходимые меры для предотвращения угрозы заражения коронавирусом на всех электростанциях, подстанциях, региональных электрических сетях и других объектах акционерного общества", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в целях усиления пропагандистской и информационной работы по коронавирусу проводится серьезная информационно-просветительская работа на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.