Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии медучреждения в Баку фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку, сообщает АзерТАдж.
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