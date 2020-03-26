Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии медучреждения в Баку фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку, сообщает АзерТАдж.

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