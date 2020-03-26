İrşad Electronics перенес выплату кредитов на месяц

«Здоровье – важнее всего», так заявили в компании İrşad Electronics, которая создала для своих клиентов все условия, чтобы те спокойно могли оставаться дома в апреле. Компания перенесла апрельские выплаты своих клиентов на месяц. Об этом говорится на официальной странице İrşad Electronics в Facebook: «Чтобы поддержать вас в этот период, когда свирепствует вирус COVID-19, мы решили НА МЕСЯЦ ПРИОСТАНОВИТЬ выплаты по апрельским кредитам».

В этот период клиенты İrşad Electronics смогут спокойно остаться дома, заботясь о своих родных и близких. Продолжить выплаты по кредитам в İrşad Electronics они смогут с мая.

Компания рекомендует своим клиентам не выходить из дома, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом, не распространять заболевание и не заразиться самим. Для того, чтобы сотрудники İrşad Electronics также могли следовать нормам карантинного режима, и с целью предотвратить поток людей в магазины, компания приняла решение, начиная с 28 марта, временно приостановить деятельность всех своих магазинов. В этот период действовать будут только онлайн-продажи, которые будут осуществляться за наличные или в рассрочку. Доставка товаров покупателям будет организована в соответствии со всеми требованиями дезинфекции.

İrşad Electronics – это сеть из более чем 30 магазинов по стране, реализующая мобильные телефоны, электротехнику и бытовые приборы.