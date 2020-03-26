Министерство культуры обратилось к телеканалам

В дополнение к мерам социальной изоляции и карантина, принимаемым государством для предотвращения распространения инфекции коронавируса в стране и защиты здоровья населения, реализуются различные культурные инициативы и проекты, призванные побудить людей оставаться дома и минимизировать социальное взаимодействие.

Как известно, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев в своем обращении к населению страны 23 марта подробно рассказал о предпринятых и планируемых шагах в этом направлении. В сложившейся ситуации принимаются меры для того, чтобы в полной мере донести до населения богатство нашей культуры и искусства с помощью современных информационных технологий, а также по телевидению и радио.

В качестве еще одного шага в этом направлении по инициативе Министерства культуры с 27 марта созданы условия для показа художественных фильмов производства киностудии «Азербайджанфильм» на всех телеканалах страны. Следует отметить, что показ фильмов на телеканалах регулируется нормативными правилами, предусматривающими получение соответствующего разрешения. Данная инициатива позволяет телеканалам свободно транслировать национальные фильмы.

Все телеканалы могут получить разрешение на бесплатную трансляцию фильмов, обратившись к руководству киностудии «Азербайджанфильм».