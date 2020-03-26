Ильхам Алиев: «Никто не знает, сколько это продлится»

«Эта больница была построена по моей инициативе. Помню, когда принималось это решение, некоторые считали, что в этом нет необходимости. Потому что за последние годы в стране было построено много больниц и строительство новой большой больницы считалось ненужным. Но жизнь показала, что это было очень правильное и своевременное решение, потому что с завтрашнего дня в этой больнице будут лечиться больные коронавирусом». Как сообщает АзерТАдж, об этом на открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку заявил президент Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что до завершения пандемии в этой больнице будут получать лечение только больные коронавирусом.

«Поэтому начало работы этой больницы, конечно же, создаст нам новые возможности в борьбе с коронавирусом. Открытие больницы планировалось на конец лета – начало осени. Однако из-за пандемии работы были ускорены, были выделены дополнительные средства, мобилизованы силы и мы обеспечили поэтапное начало работы больницы. В больнице подразумевается 575 коек. Однако на первом этапе в пользование больным будет выделено 100, а затем 300 коек. Общая площадь больницы приближается к 100 тысячам квадратных метров. Здесь 70 реанимационных мест, а это составляет важную часть услуг, которые оказываются больным коронавирусом», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что размещение больных коронавирусом в этой больнице является самым правильным решением.

«Потому что сейчас эти люди являются самой чувствительной прослойкой, а оказание им необходимой медицинской помощи – самым важным вопросом. Вы, врачи, знаете, что сегодня даже самые развитые страны испытывают большие проблемы в борьбе с этой болезнью. И в развитых странах ежедневно умирают около тысячи людей. Если в странах с очень развитой медицинской сферой есть такие большие проблемы с этой болезнью, то несложно представить, какие большие проблемы могут возникнуть для нас», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также поблагодарил предпринимателей, которые безвозмездно предоставили свои отели для борьбы с коронавирусом.

«Среди них самый большой отель страны Bulvar Hotel полностью предоставил свои возможности для борьбы с коронавирусом. Отели Qafqaz, Pullman, отели, размещенные в регионах, в том числе в Лянкяране, Лерике, Набрани. То есть все наши основные 4-5 звездочные отели, зоны отдыха переданы в распоряжение людей, находящихся в карантине. Помимо этого, к этому делу привлечены зоны отдыха некоторых госструктур. То есть хочу еще раз сказать, что обеспечен комфорт людей, находящихся в карантине. Государство взяло все расходы на себя. Так и должно быть. Наше государство всегда рядом с гражданином, и в эти тяжелые дни мы еще раз продемонстрировали это», - сказал президент.

Глава государства добавил, что в нынешних условиях все страны сталкиваются с большими экономическими проблемами.

«Главы правительств развитых стран уже открыто заявляют, что эта болезнь приведет к очень серьезному кризису. В то же время ведущие международные финансовые структуры открыто заявляют, что болезнь и последствия, которые она может вызвать, могут быть тяжелее, чем кризис 2008-2009 гг. Мировой экономике нанесен большой ущерб. Вдобавок более чем в два раза упали цены на нефть, которые сейчас находятся на уровне 24 долларов. Конечно, это приведет к большим потерям для нас. Однако считаю, что проделанная до этого работа позволит нам с достоинством выйти из этого испытания», - сказал президент.

Ильхам Алиев также отметил, что мир вступил в новый период.

«Никто не знает, сколько это продлится. Никто не знает, сколько продлится болезнь. Считаю, что все прогнозы носят условный характер. В какой форме проявят себя последствия этой болезни? Мы и этого не знаем. Потому что мы находимся на первичном этапе этой болезни и должны себя максимально защитить», - сказал он.