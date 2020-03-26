Мехрибан Алиева: «Болезнь разрушила привычный уклад нашей жизни»

Пандемия коронавируса оказалась тяжелейшим испытанием для современной системы здравоохранения. С ней не могут успешно справляться даже многие передовые, развитые страны», - говорится в обращении.

«Сегодня мы все переживаем нелегкие дни. Эпидемия коронавируса, новой, доселе неизвестной науке опасной болезни, разрушила привычный уклад нашей жизни. Современный мир еще не сталкивался с такими кризисами и не стоял перед необходимостью принимать столь масштабные карантинные меры.

Ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание - главное наше оружие и наша надежда. Об этом говорится в обращении, опубликованном на официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Мехрибан Алиева отметила, что в эти дни борьбу с коронавирусом уже сравнивают с войной. Это действительно война. Война в буквальном смысле, война с невидимым врагом.

«Азербайджан, как и многие страны, вынужден принимать чрезвычайные меры, закрывать границы, вводить строгий режим карантина. Борьба с незримой опасностью идет сегодня по многим направлениям. Она требует тяжелого труда, непростых и ответственных решений от многих людей разных профессий. Но самую важную и самую сложную задачу решают сегодня наши медики, наши врачи, наши медсестры, технический персонал, ученые и лаборанты.

Именно они находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. Их ежеминутные решения, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание – главное наше оружие и наша надежда.

В эти дни мы заново осмысливаем то, что профессию врача называют священной миссией. Действительно, она всегда требовала глубоких знаний и отточенных навыков. Но сегодня от наших медработников потребовалось и большое личное мужество. И они с честью выдерживают этот нелегкий экзамен. В борьбу с эпидемией включилась целая армия наших медицинских работников. Среди них – мужчины и женщины, умудренные опытом и совсем юные, признанные корифеи и только вступившие в профессию выпускники медицинских вузов, медсестры, техники и санитары. Они все спасают наших сограждан – и тех, кто заражен коронавирусом, и тех, кто избежал встречи с этой смертельной опасностью», - говорится в обращении.

Первый вице-президент обратилась к медицинским работникам:

«Я выражаю каждому из вас глубокую признательность за все – за вашу самоотверженность, за ваш труд на пределе возможностей, за ваш каждодневный подвиг. Сегодня в вас проявляются самые лучшие качества нашего народа – отвага и сострадание, ответственность и человеколюбие, душевная теплота и взаимовыручка. Низкий вам поклон за ваш героический труд, за работу с полной самоотдачей. Уверена, вы делаете и впредь будете делать все, от вас зависящее, чтобы остановить эту страшную эпидемию. Мы безгранично верим в вас, в ваш профессионализм.

Желаю вам мужества, терпения и, самое главное, здоровья! Да хранит вас Всевышний. С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан».