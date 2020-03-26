Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 1,7 тыс. Об этом 28 марта сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было сделано 7 641 тест и зарегистрировано 1 704 новых случая. Умерли 16 больных. Теперь общее число умерших достигло 108, а больных - 7 402", - написал министр на своей странице в Twitter.

По словам Коджи, общее число пациентов, которые выздоровели от болезни, вызываемой коронавирусом, составляет 70 человек.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.