В США одобрили самый быстрый тест на коронавирус

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат в течение 15 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика теста, американскую компанию Abbott Laboratories.

«Компания Abbott получила от FDA разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого доступного молекулярного теста на выявление нового коронавируса, который показывает положительные результаты всего за пять минут, а отрицательные — за 13», — указано в сообщении.

В ближайшее время планируется нарастить производство, чтобы поставлять американской системе здравоохранения 50 тысяч тестов в день.