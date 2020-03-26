Ильхам Алиев: «Есть человек, который перечислил в Фонд 1 манат»

Азербайджанские предприниматели и общество очень достойно ведут себя в этой ситуации. Вы знаете, по моей инициативе был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, и первоначально туда было пожертвовано 20 миллионов манатов из Резервного фонда президента. С начала деятельности фонда не прошло и 10 дней, однако по доложенной мне вчера вечером информации в Фонде собралось уже 90 миллионов манатов. Как сообщает АзерТАдж, об этом на открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку заявил президент Ильхам Алиев.

«Абсолютное большинство это пожертвования, сделанные компаниями. Поэтому я выражаю благодарность представителям азербайджанского бизнеса. Они продемонстрировали настоящий патриотизм и солидарность. В то же время обычные люди, в меру своих возможностей, оказывают поддержку. Мне регулярно докладывается информация. Есть человек, который перечисляет 1 манат. Мы говорим ему «Спасибо!». Он тоже выполняет свой гражданский долг. Значит, его возможностей хватает на это. Это еще раз демонстрирует, что мы большой народ, и мы смогли объединиться в трудный период. Считаю, что лозунг «Мы сильны вместе» останется в силе и после завершения этой болезни. Мы демонстрируем наше единство и солидарность», - сказал глава государства.