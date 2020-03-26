Ильхам Алиев: «Абсолютно неприемлемо думать - «я не боюсь, со мной ничего не случится»

Единственный вопрос, которым мы пока не можем полностью быть довольны, это вопрос ответственности, потому что некоторые люди ведут себя безответственно. Они пытаются нарушить установленные правила. Ставят, таким образом, под угрозу и себя, и своих близких, и незнакомых людей. Этого делать нельзя. Как сообщает АзерТАдж, об этом на открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку заявил президент Ильхам Алиев .

«Эти правила приняты для того, чтобы ограничить случаи заражения. Лица старше 65 лет не должны выходить на улицу. Они должны понимать это. Наши сотрудники полиции стараются очень вежливо объяснить им. Вам хорошо известно, как ведет себя полиция в некоторых странах. Мы видим по телевизору, что безо всяких вопросов сразу же переходит к действиям. Наша полиция бережет людей. Сейчас на них ложится большая нагрузка, большая ответственность. Они тоже рискуют своим здоровьем. Днем и ночью объясняй тому, объясняй этому. Что делать?! Мы не можем позволить нарушать правила. Один говорит - ничего со мной не случится, другой твердит - не боюсь. Речь идет не о том, случится с тобой что-то или нет. Во-первых, если с тобой что-то случится, то тебя должны обслуживать по меньшей мере 10 врачей. 10 врачей должны будут рисковать своей жизнью, здоровьем, здоровьем своих близких из-за одного безответственного человека. Абсолютно неприемлемо думать - «я не боюсь, со мной ничего не случится», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства считает, что таких людей надо привлекать к ответственности.

«Мы максимально стараемся в этой ситуации понять беспокойство людей и помочь им. Всем трудно. Понятно, что трудно сидеть дома. Особенно если учесть, что в последние годы в Баку, других местах, районах созданы прекрасные парки, зоны отдыха, да и погода хорошая. Но каждый человек должен быть ответственным. Так нельзя. Люди старше 65 лет должны находиться дома. Вот и все, это однозначно! Кроме того, нельзя собираться группами более 10 человек. Это тоже нарушается. Поэтому эти меры будут еще более ужесточены. Посмотрите, что происходит в развитых европейских странах. Там нельзя собираться группами более двух человек. Более двух! Если работники полиции видят это, то сразу же принимают меры. Никого не уговаривают, просто принимают меры. Поэтому у каждого из нас должно быть чувство ответственности. И это чувство должно достичь уровня солидарности и единства, которые мы сегодня демонстрируем», - сказал Ильхам Алиев.