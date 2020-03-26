Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп задумался о введении карантина из-за коронавируса в ряде штатов, включая Нью-Йорк. Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас власти рассматривают несколько сценариев. В частности, некоторые предлагают ввести карантин. «Может, Нью-Джерси, может, еще пару других штатов. Может, частично Коннектикут будет на карантине», — заявил Трамп. Однако он допустил, что власти могут и не ввести карантин.

Глава государства отметил, что речь может идти о двухнедельном карантине с ограничением въезда и выезда из штата. По его словам, некоторые жители Нью-Йорка сейчас пытаются поехать во Флориду, что нельзя допустить из-за пандемии.