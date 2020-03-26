В Азербайджане вступили в силу особые меры карантина
Решением Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана межрайонное и междугороднее транспортное движение полностью остановится, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили.
В пределах Баку, Сумгаитского и Абшеронского районов движение свободное.
Кроме того, с целью регулирования плотности людей ограничен вход на бульвар, в парки и места отдыха.
Карантинный режим в стране усиливается с 00:00 29 марта.