Том Хэнкс излечился от коронавируса

63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон излечились от коронавирусной инфекции. Об этом оба сообщили в соцсетях.

Они уже вернулись в Лос-Анджелес из Австралии, где находились последние недели, а также поблагодарили всех за участие.

Напомним, 12 марта Хэнкс, который вместе с женой работал на съемках биографического фильма об Элвисе Пресли на Золотом берегу Квинсленда, сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, он и его жена почувствовали легкую усталость, боли в теле, озноб. Также была небольшая температура. Тесты показали наличие COVID-19. Хэнкс соблюдали самоизоляцию в течение двух недель и пошли на поправку.