Олимпиаде-2024 предрекли проблемы из-за коронавируса

Председатель оргкомитета Олимпийских игр-2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса осложнит подготовку к соревнованиям. Его слова приводит Le Dauphine.

По словам Эстанге, оргкомитету предстоит пересмотреть все планы. Это связано с тем, что олимпийский цикл, который обычно длится четыре года, будет сокращен до трех. Кроме того, Эстанге отметил, что нельзя исключать и появления финансовых проблем у потенциальных спонсоров соревнований.

«Но я уверен, что мы сумеем адаптироваться», — заключил он.