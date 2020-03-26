Бакинское транспортное агентство ввело запрет на пользование местами для сидения в Центре транспортного обмена «Кероглу». Об этом говорится в сообщении БТА.

Согласно информации, подобные меры введены в связи с тем, что некоторые граждане собираются группами за пределами перрона, что увеличивает риск заражения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.