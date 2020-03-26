В США от коронавируса впервые скончался младенец
Беспрецедентный случай гибели младенца от коронавируса зарегистрирован на территории США, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.
Ребенок в возрасте менее одного года умер в городе Чикаго и стал первой в мире жертвой болезни, которая считалась страшной только для пожилых людей.
Главы департамента здравоохранения Нгози Эзике заявил, что примерно 85% умерших от коронавируса в штате — люди старше 60 лет. В общей сложности, здесь умерли 47 человек и 3491 заразился.
Для выяснения точной причины смерти ребенка проводится расследование.
По последним данным, число жертв коронавируса в США превысило 2 тыс. человек, более 121 тыс. заразились. По случаям заболевания Штаты вышли на первое место в мире. По количеству умерших лидирует Италия — более 9 тыс.