McDonald’s Азербайджан радует находящихся на карантине своими угощениями
Находящиеся на карантине люди, а также сотни представителей медицинского персонала и сотрудников МЧС, ежедневно получают угощение в виде бургеров, картофеля фри, наггетсов и других вкусностей из McDonald’s.
Как нам удалось выяснить, компания McDonald’s Азербайджан уже на протяжении нескольких дней тысячами посылает бесплатные комплекты еды в различные объекты города Баку, в которых сегодня находятся люди на карантине. Таким образом бренд подбадривает и благодарит всех тех, кто в этот сложный период днем и ночью трудится на благо здравоохранения и безопасности населения.
Несмотря на то, что находящиеся на карантине люди обеспечены всем необходимым, приятный сюрприз от McDonald’s оказался хорошим примером моральной поддержки. Судя по положительным и благодарственным статусам и фотографиям, которыми делятся те, кто уже успел получить данное угощение, жест от McDonald’s всем явно пришелся по вкусу.
Исходя из информации, полученной от McDonald’s, компания собирается продолжать эту акцию и в последующие недели.
Мы в свою очередь, в лице сотрудников здравоохранения, хотим поблагодарить всех, кто так или иначе вносит свой добрый вклад, помогая вместе преодолеть этот непростой период.