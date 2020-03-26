Главный противник Пашиняна побеждает на выборах «президента» в Карабахе

В то время как эпидемия коронавируса бушует по всему миру, в том числе и в Армении, на оккупированных территориях Азербайджана проводятся так называемые "президентские и парламентские выборы".

Как сообщает haqqin.az, режим Ханкенди до сих пор заявлял, что в Нагорном Карабахе «не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией», а потому и близко не подпускает призывы отложить назначенные на 31 марта «выборы».

Однако, согласно сообщениям в социальных сетях, вирус распространяется на оккупированных территориях и даже в рядах оккупационных сил. На данный момент движение между Арменией и Нагорным Карабахом приостановлено.