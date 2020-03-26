Главный противник Пашиняна побеждает на выборах «президента» в Карабахе
В то время как эпидемия коронавируса бушует по всему миру, в том числе и в Армении, на оккупированных территориях Азербайджана проводятся так называемые "президентские и парламентские выборы".
Как сообщает haqqin.az, режим Ханкенди до сих пор заявлял, что в Нагорном Карабахе «не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией», а потому и близко не подпускает призывы отложить назначенные на 31 марта «выборы».
Однако, согласно сообщениям в социальных сетях, вирус распространяется на оккупированных территориях и даже в рядах оккупационных сил. На данный момент движение между Арменией и Нагорным Карабахом приостановлено.
Главный фаворит «выборов» - генерал Виталий Баласанян, бывший полевой командир, находящийся в открытом конфликте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Некоторые круги в России также поддерживают его и ведут пропаганду в его пользу.
Фаворитом Пашиняна является так называемый "министр иностранных дел "НКР" Масис Маилян. Тем не менее его популярность низкая, и сомнительно, что он победит. Более того, сообщения о том, что Маиляну запретили въезд в Россию, снова актуализировались. Об этом еще 3 марта поведала армянская газета "Грапарак". Сообщалось, что Маиляну запретили въезд в Россию на 5 лет, вероятно, по политическим причинам.
Теперь же телеграмм-канал «Ереванская телебашня» опубликовала копию документа об этом. В документе говорится, что Маиляну будет запрещено въезжать в Россию в течение 5 лет с 11 марта 2020 года. В документе также указан номер дипломатического паспорта Маиляна, выданного Арменией.
Хотя позднее появились утверждения, что документ «сфабрикован», официальная позиция российского посольства по этому вопросу не оглашается. В любом случае, документ и запрет на въезд Маиляна в Россию дают основания предположить, что креатура Пашиняна "нежелательна" для некоторых кругов в Москве.