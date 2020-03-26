Мадуро: США пожалеют, если предпримут шаги против Венесуэлы

«Если вы коснетесь хоть одного лидера нашей страны, вы будете сожалеть об этом до конца своей жизни. Я говорю это олигархии Боготы, колумбийской олигархии, и я также говорю это американскому империализму»,— сказал президент Венесуэлы, передает ТАСС.

26 марта Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений в адрес Николаса Мадуро, а также еще 14 действующих и бывших венесуэльских чиновников в «наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений». Ряду обвиняемых, в том числе президенту Мадуро, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал обвинения со стороны Вашингтона новой формой госпереворота. Сам Мадуро назвал обвинения в наркотерроризме необоснованными.