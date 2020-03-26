В России спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн в беседе с информагентством "Национальная служба новостей".

По его словам, в России эпидемия идет медленно, а введенные в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения инфекции.

"Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже всё выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа", — сказал российский специалист.

Комментируя введенные в России ограничения на передвижение граждан, Альштейн заявил, что подобные меры могут значительно снизить темпы распространения коронавируса. "Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит", - объяснил ученый и посоветовал одиночные прогулки на свежем воздухе. Они точно помогут укрепить иммунитет.