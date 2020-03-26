Alibaba едет на помощь Азербайджану

Фонд Jack Ma и Фонд Alibaba для борьбы с коронавирусом отправят медицинскую помощь семи странам, в частности, Азербайджану, Бутану, Индии, Казахстану, Киргизии, Узбекистану и Вьетнаму, сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, указанные страны получат, в общей сложности, 1,7 миллиона масок, 165 тысяч тестовых наборов, защитную одежду, аппараты искусственного дыхания и лобные термометры.

Фонд Jack Ma создан основателем Alibaba Group Джеком Ма, занимается вопросами образования, предпринимательства, женского лидерства и охраны окружающей среды. Фонд Alibaba в основном занимается финансированием охраны водных ресурсов, повышением осведомленности об окружающей среде и развитием зеленых организаций.