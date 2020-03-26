Главный инфекционист Грузии: страна на грани полномасштабной эпидемии

Грузия находится на грани полномасштабной эпидемии, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. ...Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании... А ведь эти страны гораздо сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения. Мы находимся перед реальной опасностью", – цитирует Интерфакс Гамкрелидзе.

По его словам, источник инфицирования трех пациентов с коронавирусом установить не удалось, поэтому риск бесконтрольного распространения заболевания в Грузии достаточно серьезен.

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний призвал всех граждан минимизировать прямые контакты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

28 марта сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 90.