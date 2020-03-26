Ученые выяснили, при какой температуре умирает коронавирус

Ученые университета Гонконга установили, что коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре выше четырех градусов. Об этом пишет «Российская газета».

При комнатной температуре вирус может выжить на высоких уровнях в течение недели. Как выяснили ученые, инфекционный вирус не может быть обнаружен после 30-минутной обработки при температуре выше 56 градусов или пятиминутной обработки при температуре выше 70 градусов.

Результаты исследования Алекса Чина и его коллег из университета Гонконга также показали, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней и призвали к их обязательной обработке. Для дезинфекции могут подойти любые хлорсодержащие вещества.