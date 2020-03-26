Мэр Москвы: Ситуация с коронавирусом вошла в новую стадию

В Москве число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в настоящее время превысило тысячу человек, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - цитирует Интерфакс Собянина.

По его словам, ситуация в городе перешла в стадию, когда становится все больше заболевших. Он подчеркнул, что от заражения вирусом не застрахован никто. Собянин призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля апреля, объявленной в России выходными, не покидать своих квартир и домов.