Коронавирус у легендарного турецкого футболиста

Бывший вратарь Барселоны и сборной Турции Рюшту Реджбер был доставлен в больницу из-за коронавируса, сообщает Goal.

О заболевании Рюшту сообщила его жена. Симптомы болезни развивались стремительно. Анализ подтвердил наличие коронавируса. У жены и сына бывшего футболиста вирус не был выявлен. В настоящее время Рюшту находится в больнице.

Рюшту Реджбер – один сильнейших вратарей в истории турецкого футбола В составе сборной Турции он становился бронзовым призером чемпионата мира-2002 и чемпионата Европы-2008.