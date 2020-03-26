Новость китайских СМИ о том, что в КНР уже есть готовая вакцина от COVİD-19 и чуть ли не через месяц начнется массовая вакцинация населения, - фейк, рассчитанный на психологическое давление на конкурентов по гонке за создание спасительного препарата, заявил haqqin.az заведующий кафедрой инфекционных болезней НИИ усовершенствования врачей Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

«Вообще такого рода сенсационно-оптимистических заявлений об изобретении вакцины от тяжелых инфекционных заболеваний в истории было немало. А через некоторое время специалисты и правительственные чиновники разных стран признавались, что победные реляции были преждевременные. Как бы ни старались китайские медики создать вакцину, отвечающую международным параметрам эффективности и безопасности, за три с лишним месяца сделать это невозможно. Для такого быстрого изобретения вакцины китайцы должны были задолго знать геном вируса, а он выявлен относительно недавно. Пока все разработки по вакцине, включая российские исследования, находятся на первоначальном этапе, то есть испытываются на животных. До перехода на испытания на людях должны пройти несколько этапов исследований. Таковы стандарты и требования ВОЗ. Так что Китай просто дезориентирует конкурентов, хочет убедить всех в высочайшем уровне своей медицины», - объясняет азербайджанский специалист.

Как отмечает доктор Эйвазов, ведущими участниками гонки за создание вакцины в первую очередь являются США и Китай, затем Германия, Великобритания, Италия и Россия. И вот Китай, вслед за США, теперь утверждает, что уже проводит клинические испытания препарата на людях, и даже предвещает скорую массовую вакцинацию. Но мировой опыт показывает, что создание эффективной вакцины - дело трудоемкое и раньше начала следующего года готового к массовому применению медикамента не будет. Такая авторитетная в области медицины структура, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), прямо заявила, что для разработки вакцины потребуется до полутора лет.

Надо сказать, что еще в начале февраля информированный китайский источник сообщил агентству Turan, что проблема эпидемии коронавируса в Китае будет практически решена к середине апреля.

Отметим, что Госкомитет по делам здравоохранения КНР объявил, что в полном объеме восстановлена работа по профилактической вакцинации населения, возобновлено производство вакцин. Как сообщило китайское издание www.globaltimes.cn , во второй половине марта началось испытание вакцины на людях.

Вместе с тем доктор Эйвазов признает, что эпидемия COVİD-19 в Китае, благодаря жестким карантинным мерам, пошла на убыль. Но это отнюдь не значит, что Китай уже обзавелся собственной вакциной и у себя в стране прививками победно ликвидирует коронавирус, который еще неистовствует в Европе и США.

«Вообще же возникновение в результате мутаций нового коронавируса - естественный процесс в природе. Уникальность ситуации с COVİD-19 в том, что раньше случались эпидемии гриппа, а вот с пандемией коронавируса, который стремительно передается от больных здоровым и имеет высокую, по сравнению с гриппом, летальность, человечество столкнулось впервые. Если бы летальность была бы как у гриппа - 0,5-1,5%, в мире такого ажиотажа не было бы», - подчеркивает инфекционист.

Сейчас в мире наблюдаются две стратегии борьбы с пандемией, отмечает он. В одном случае страны объявляют карантин, закрывают учебные заведения, границы, объявляют социальную изоляцию и др. В другом, как очень немногие страны, к примеру, Беларусь - отказываются от всеобщего карантина, не отменяют учебу и спортивные состязания, а только изолируют уязвимую категорию населения - пожилых людей. Эта стратегия рассчитана на то, что переболеет примерно 2/3 населения с высокой сопротивляемостью организма, у большинства выработается иммунитет к COVİD-19 и тем самым распространение коронавируса будет локализовано. Какой из методов эффективнее, можно будет судить лишь после того, как пандемия будет ликвидирована. Лучшей стратегией можно будет воспользоваться в будущем. Показателями эффективности станут низкий уровень смертности и меньшие объемы экономического ущерба.

«Однако пока в поведении коронавируса очень много неясного, - не скрывает Т.Эйвазов. - К примеру, уровень смертности отличается по регионам. В Европе, скажем в Италии, очень высокая летальность - 8-9% от всех заболевших, тогда как в Китае - 4%. Также пока сложно сказать, каким образом коронавирус, передаваясь от одного человека другому, подвергается мутации и меняет свои свойства. Все это сейчас является предметом исследований».

Вообще же пандемия инфекций, в данном случае коронавируса, заканчивается тогда, когда применяются технологии быстрого выявления инфицированных, подчеркивает эксперт. Это ключевой вопрос, так как только тестирование позволяет своевременно выявить и изолировать зараженного, остановив тем самым дальнейшую передачу инфекции. Следующий важный момент в ликвидации пандемии - создание медицинских препаратов для лечения инфекции и разработка вакцины. В нынешнем же случае только относительно недавно появились аппаратные тесты, а необходимо очень много экспресс-тестов, которые способны за считанные минуты выявить инфекцию.

Что касается лечения, то, по словам врача, это зависит от течения болезни. Интенсивная терапия требуется при тяжелых формах коронавируса, которые возникают, по разным оценкам, в 16-25% случаев. Как правило, заболевание проходит все же в легкой форме, которая протекает практически бессимптомно и до выздоровления необходима только изоляция под наблюдением врача.

«Думаю, что предпринимаемые в Азербайджане меры социальной изоляции вкупе с карантином, отменой массовых мероприятий, закрытием границ, ограничением передвижения внутри страны и др. позволят в ближайшем будущем локализовать вспышку коронавируса. К тому же ближе к лету иммунитет у людей естественным образом повышается.

Тем не менее в целом на какое-то время коронавирус останется и временами будет давать о себе знать. Кстати, в мире это третья вспышка возбудителя из семейства коронавирусов. Первая - коронавируса SARS-CoV, возбудителя атипичной пневмонии, была в 2002 году, и эта форма уже не обнаруживается. Вторая вспышка - MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, произошла в 2012 году, и эта инфекция временами встречается. Причем летальность первых двух была на 50% выше, чем у COVİD-19. Но нынешняя форма гораздо более контагиозная и стремительно распространяется по миру, подобно гриппу», - сказал Т.Эйвазов.