Коронавирус не остановил Пхеньян от новых пусков ракет

В воскресенье, 29 марта, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом со ссылкой агентство Yonhap, которое цитирует заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, пишет ТАСС.

По данным военных, запущенные снаряды достигли максимальной высоты в 30 километров. Пролетев 230 километров, они упали в воду, не достигнув исключительной экономической зоны страны в Японском море.

В Минобороны Южной Кореи критически охарактеризовали действия северян. "В ситуации, когда весь мир находится в сложном положении, борясь с коронавирусом COVID-19, мы считаем подобные действия неприемлемыми. Мы призываем власти Северной Кореи отказаться от данных шагов", - говорится в заявлении ведомства.

Это уже четвертое испытание ракет Северной Кореей с начала месяца. Так, 2 марта, КНДР произвела пуск двух снарядов в сторону Японского моря, 9 марта — пуск ракет малой дальности разных типов, 21 марта — испытание новых тактических управляемых ракет.