Борис Джонсон предупредил британцев: ситуация с коронавирусом ухудшится
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится, говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, сообщает РБК со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
«Мне важно быть откровенным с вами. Все будет только хуже перед тем, как улучшиться. Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее», — говорится в письме Джонсона.
Премьер-министр заявил, что главной целью британцев сейчас является сдерживать распространение болезни и максимально сократить число людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.
Джонсон добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь тем, чье финансовое положение из-за коронавируса ухудшилось.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании насчитывается 17,3 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 1 021 пациент, 151 — выздоровел. Заболели несколько представителей высшего руководства страны: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.