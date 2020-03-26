Борис Джонсон предупредил британцев: ситуация с коронавирусом ухудшится

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится, говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, сообщает РБК со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

«Мне важно быть откровенным с вами. Все будет только хуже перед тем, как улучшиться. Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее», — говорится в письме Джонсона.