Норвегия начинает испытание лекарств от коронавируса

Отмечается, что Норвегия начинает испытания первой из более чем четырех десятков государств, присоединившихся к программе под эгидой ВОЗ.

Норвегия начинает массовое тестирование средств от коронавируса на добровольцах. Речь идет не о специализированной вакцине, а о комбинации уже известных медикаментов, в том числе препаратов для борьбы с малярией и вирусом Эбола. Об этом сообщает Euronews.

По словам директора норвежского совета по исследованиям Йон-Арне Рёттинген: "Средство против малярии снижает воспаление и убивает паразитов, то есть это симптоматическое лечение. Средство против Эболы убивает этот вирус, как и некоторые другие, но пока неизвестно, как оно сработает против нового коронавируса".

О возможной эффективности противомалярийного гидроксихлорохина, известного под маркой "Плаквенил", говорили ещё китайские врачи. Во Франции на этой неделе правительство разрешило применять это вещество в ограниченных масштабах. Есть опыт его использования против коронавируса и в США.

В Норвегии тестирование будет проходить в двух десятках больниц. Надежные результаты исследований поступят не раньше, чем через два-три месяца. Создание же специальной вакцины против коронавируса нового типа может затянуться до следующего года. Сейчас по всему миру разрабатывается около двух десятков вариантов такого средства.